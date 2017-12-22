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Новости
22.12.2017 16:55

Рождественское джазовое шоу!
24 декабря во Владимирской областной филармонии слушателям за один концерт предстоит побывать на разных континентах и даже в разных эпохах. Это будет грандиозный праздник музыки, искусства, истории под названием «Рождественская мистерия в стиле симфоджаз».
Локомотив всего мероприятия – Заслуженные артисты России братья Андрей и Михаил Ивановы - популяризаторы джаза в России. Состав других музыкантов, которые соберутся на сцене филармонии, просто впечатляющий – Дмитрий Илларионов (классическая гитара, лютня), Николай Винцкевич (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные), Полина Орбах (джазовый вокал). 
  «Рождественская мистерия в стиле симфоджаз» - это музыкально-художественное действо на стыке современных жанров, участником которого станет каждый, пришедший на концерт. Это соприкосновение с лучшим, что есть в отечественной культуре -  с музыкой народов мира, которую современные  исполнители умеют донести до каждого, это дыхание и стук сердца нашей Земли.  Это радость от соприкосновения с традиционными культурами и радость познания их. 
Именитые музыканты предлагают публике узнать об известных с детства композициях более подробно. В программе: произведения аргентинского композитора Ариэля Рамиреса, австрийского органиста Франц Ксавьер Грубера, симфоджазовые композиции Михаила и Андрея Ивановых, импровизации солистов.
Праздник музыки начнется в 18 часов. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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