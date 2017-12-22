Рождественское джазовое шоу!

24 декабря во Владимирской областной филармонии слушателям за один концерт предстоит побывать на разных континентах и даже в разных эпохах. Это будет грандиозный праздник музыки, искусства, истории под названием «Рождественская мистерия в стиле симфоджаз».

Локомотив всего мероприятия – Заслуженные артисты России братья Андрей и Михаил Ивановы - популяризаторы джаза в России. Состав других музыкантов, которые соберутся на сцене филармонии, просто впечатляющий – Дмитрий Илларионов (классическая гитара, лютня), Николай Винцкевич (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные), Полина Орбах (джазовый вокал).

«Рождественская мистерия в стиле симфоджаз» - это музыкально-художественное действо на стыке современных жанров, участником которого станет каждый, пришедший на концерт. Это соприкосновение с лучшим, что есть в отечественной культуре - с музыкой народов мира, которую современные исполнители умеют донести до каждого, это дыхание и стук сердца нашей Земли. Это радость от соприкосновения с традиционными культурами и радость познания их.

Именитые музыканты предлагают публике узнать об известных с детства композициях более подробно. В программе: произведения аргентинского композитора Ариэля Рамиреса, австрийского органиста Франц Ксавьер Грубера, симфоджазовые композиции Михаила и Андрея Ивановых, импровизации солистов.

Праздник музыки начнется в 18 часов.





Автор: Владимирская служба новостей