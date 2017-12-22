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Новости
22.12.2017 16:40

У департамента развития предпринимательства - новый директор
Распоряжением администрации Владимирской области на должность директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной администрации назначена Наталья Короннова. Она приступит к своим обязанностям с 22 декабря 2017 года.
Наталья Ивановна имеет два высших образования. Она с отличием закончила Владимирский государственный педагогический университет и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Предыдущим местом работы назначенного директора департамента был «Владимирский промышленный банк», где Наталья Короннова занимала должность руководителя службы внутреннего аудита.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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