Бюджет-2018 принят

Депутаты Законодательного Собрания утвердили бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Доходы в 2018 г. составят 50,3 млрд. руб., расходы – 52,2 млрд. руб., дефицит – 1,9 млрд. руб.. Бюджет сохранил основные приоритеты: исполнение социальных обязательств перед населением, повышение зарплаты бюджетникам, поддержка экономики, реализация мероприятий в жилищной политике.

Решена главная задача бюджетного планирования – сокращение дефицита. Если на 2017 г он был запланирован в размере 5,2% от налоговых и неналоговых доходов, то на 2018 г. – 5%, 2019 г. - 4,5%, 2020 г. – 3%.

Предусмотрены средства на поэтапное доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения: с 2018 г. до 85% (с 7800 до 9489 руб.), с 2019 г. - до 100% (до 11598 руб.).

Учтены расходы на индексацию на уровень инфляции заработной платы работников, не вошедших в указы Президента РФ.

Зарезервированы средства на участие области в 4 приоритетных проектах: «Создание современной образовательной среды для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая страна».

В отдельных приложениях отражены расходы на поддержку семьи и детей («детский» бюджет 2018-2019 г. - по 17,6 млрд. руб., 2020 г. – 17,7 млрд. руб.) и социально ориентированных некоммерческих организаций (2018 г. – 227 млн. руб., 2019-2020 г. – по 228 млн. руб.). Вероятно, расходы на демографию будут еще скорректированы в сторону увеличения. Президент вышел с новыми инициативами по поддержке семей с первым ребенком. На их реализацию потребуются дополнительные расходы.

С 2018 г тоже отдельным приложением сформирован «народный бюджет», средства которого направлены на поддержку инициатив граждан по благоустройству территорий городов и сельских поселений (по 500 млн. руб. ежегодно).

Основную долю в расходах бюджета в 2018 г. занимают расходы на социальную сферу – 37,3 млрд. руб. или 71%, в т. ч. на образование – 26%, на здравоохранение – 18%, на социальную политику – 23%.

На образование в 2018 г. планируется направить 13,5 млрд. руб. (108% к 2017 г.).

С 1 января 2018 г. базовые оклады педагогических работников будут повышены на 8,6%.

В рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» до 2020 года будет построено 6 школ: в Коврове, в Кольчугино, в Собинке, в Камешково, в д. Купреево Гусь-Хрустального района, реконструирована Петушинская школа.

Проект «Рабочие кадры для передовых технологий» предусматривает модернизацию системы подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями. В 2018 г. на его реализацию заложено 37,3 млн. руб. На эти средства будет оснащена необходимым оборудованием учебная площадки на базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.

В 2018 г. продолжатся работа по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом. Планируется произвести ремонт 10 спортивных залов, создать 18 школьных спортивных клубов, оснастить оборудованием и инвентарем спортивные площадки 11 сельских школ.

Ежегодно область будет закупать по 8 школьных автобусов. В 2018 г. машины получат в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Меленковском, Петушинском районах.

В 2018 г. планируется создать региональный Центр поддержки одаренных детей.

Расходы областного бюджета на здравоохранение в 2018 г. составят 9,4 млрд. руб. (106,8% к 2017 г.). С учетом средств ОМС расходы на здравоохранение в 2018 г. составят 20,6 млрд. руб. что на 15,7% больше, чем в 2017 г.

Предусмотрены средства на завершение до 2020 года строительства акушерских корпусов Ковровской и Гусь-Хрустальной больниц; пристройки к Юрьев-Польской ЦРБ, реконструкции здания Владимирского дома ребенка, на ремонт учреждений здравоохранения и приобретение оборудования.

Будет продолжено строительство ФАПов - ежегодно на эти цели выделяется по 73 млн. руб. В 2018 г. запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д. Быкасово Гороховецкого района, д. Дмитриево Ковровского района, с. Коверино Камешковского района и амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в с. Ляхи Меленковского района.

По 40 млн. руб. ежегодно закладывается на оснащение медицинских кабинетов в школах.

Сохраняются все выплаты, направленные на привлечение молодых специалистов: ипотека для медиков; выплаты по 1 млн. руб. врачам и по 500 тыс. руб. фельдшерам до 50 лет, приехавшим на работу в село или в город с населением до 50 тыс. человек; по 12 тыс. руб. студентам по договору целевого обучения; ежемесячная компенсация за наем жилья; по 100 тыс. руб. молодым врачам.

На социальную политику запланировано в 2018 г. 11,9 млрд. руб. (104,4% к 2017 г.).

Сохранены все социальные обязательства. Размеры денежных выплат определены с учетом индексации на уровень инфляции. В частности, областной материнский капитал в 2018 г. составит 57,9 тыс. руб. (сейчас 55,1 тыс. руб.).

Продолжатся единовременные денежные выплаты супругам к юбилеям совместной жизни.

Планируется начало строительства нового корпуса в Арбузовском психоневрологическом интернате Собинского района на 100 коек. В 35 учреждениях будет произведен текущий ремонт.

За 3 года в рамках различных социальных программ жилищные условия улучшат 1712 семей. Государственную поддержку на строительство дома в размере 35% стоимости в 2018 г. получит 51 многодетная семья.

Расходы на культуру составят в 2018 г. 1,5 млрд. руб. (115,4% к 2017 г.). Деньги направляются на финансирование театров, музеев, библиотек. Запланированы средства на софинансирование строительства сельских домов культуры. За счет федерального бюджета будет оказана ежегодная государственная поддержка 10 лучшим сельским учреждениям по 100 тыс. руб. и предоставлено 7 денежных поощрений их лучшим работникам по 50 тыс. руб. Продолжится грантовая поддержка творческих проектов на селе (ежегодно по 10 млн. руб.). С 2018 г. гранты смогут получить социально ориентированные некоммерческие организации, реализующих творческие проекты в сфере культуры (по 1,5 млн. руб. ежегодно).

На физическую культуру и спорт предусмотрено в 2018 г. 961 млн. руб. (рост на 15,9%). В ближайшие три года планируется произвести реконструкцию спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в Собинском районе, стадиона «Торпедо», ремонт и переоборудование стадиона в Гороховце.

В бюджете трехлетки предусмотрены средства на софинансирование строительства центра хоккея и фигурного катания во Владимире, крытых катков с искусственным льдом в Александрове и Судогде, ФОКа в Петушках, стадионов во Владимире и в п. Красная Горбатка, укрытия над хоккейной площадкой в п. им. Воровского Судогодского района, универсальных спортивных площадок в Вязниках, в Суздале и Суздальском районе, в Гусь-Хрустальном и Гусь-Хрустальном районе, в Муроме и Муромском районе, в Радужном, в Гороховце, в Александровском, Кольчугинском, Петушинском, Селивановском, Меленковском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.

Одним из важнейших направлений расходов областного бюджета остается поддержка экономики . На эти цели планируется направить в 2018 г. 7,7 млрд. руб. или 14,8% от общего объема расходов.

В 2018 г. сохраняются все предоставленные льготы на общую сумму 6,7 млрд. руб. Председатель профильного комитета Максим Васенин особо подчеркнул решение депутатов сохранить льготу по налогу на движимое имущество. Если раньше эта мера была прописана в Налоговом кодексе, то теперь каждый регион сам определяет свою позицию по данному вопросу.

«Мы тщательно взвесили возможности, а речь идет о серьезной сумме - порядка 400 млн. руб. выпадающих доходов, и приняли принципиальное решение - оставить в 2018 году налоговую систему неизменной. В 2019 году ставка налога на движимое имущество составит 1,1% - то есть половину от общей установленной», - пояснил Максим Васенин.

Расходы на дорожное хозяйство составят в 2018 г. 4,4 млрд. руб. В 2018 г запланировано реконструировать 9,3 км дорог и 0,3 км искусственных сооружений, обеспечить устройство 28,1 км линий искусственного освещения.

Предусмотрена финансовая помощь муниципальным образованиям на содержание дорог местного значения. До 2020 года будет построено 18,3 км дорог с твердым покрытием к 10 сельским населенным пунктам, 5 из них - в 2018 году.

Расходы на сельское хозяйство запланированы в 2018 г. в сумме 1,7 млрд. руб. При общем снижении суммы, связанном с изменением структуры господдержки отрасли на федеральном уровне, объем областных средств на развитие АПК вырос по сравнению с 2017 г. на 2,3%.

Акцент будет сделан на реализацию инвестиционных проектов . На период 2018-2020 гг. запланирована модернизация свинокомплекса «Владимирское» и тепличного комплекса в ООО «Царский пир», строительство свинокомплекса в СПП «Тарбаево», 4 корпусов в ООО «Ковровский кролик», комплекса по выращиванию индейки в ОАО «Владимирский стандарт», маслосырзавода в агропромышленном парке «Ставровский», картофелехранилища с регулируемым микроклиматом в СПК «Дмитриевы Горы».

Безусловным приоритетом развития аграрного сектора остается поддержка малых форм хозяйствования, создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных кадров на селе.

Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства составят в 2018 г. 1,4 млрд. руб. (примерно по таким же суммам заложено и на два последующих года).

По 181 млн. руб. ежегодно будет выделяться на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 г. Это позволит уже в наступающем году переселить 323 человека из 144 непригодных для жилья помещений. Выделены средства на финансовую поддержку региональной программы капитального ремонта. В 2018-2020 г. планируется отремонтировать 1849 домов. Кроме того, реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства позволит: приобрести квартиры и построить социальное жилье для 540 малообеспеченных граждан; предоставить 384 ипотечных жилищных кредита по сниженной процентной ставке; завершить реконструкцию водозаборных сооружений в г. Суздаль, ежегодно проводить реконструкцию или строительство 3 котельных, устанавливать по 1500 энергосберегающих светильников; построить 47,5 км сетей водоснабжения и 123,8 км сетей газоснабжения.

В рамках начатого в 2017 г. приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится благоустройство дворовых территорий, наиболее посещаемых мест общего пользования, городских парков.

Хорошая новость для всех получателей мер соцподдержки - все региональные выплаты с 1 января 2018 г. индексируются на 5%. Так единовременная денежная выплата при рождении ребенка повышается: на второго – до 4315 руб., на третьего и последующих детей – до 8627 руб., при рождении двойни – до 14376 руб., тройни – до 105 тыс. руб. Увеличены денежные выплаты многодетным семьям.

С 1 января 2018 г. на 5% увеличиваются нормы государственного обеспечения и меры социальной поддержки детей-сирот. Также на 5% проиндексированы выплаты приемным родителям и патронатным воспитателям. Один из приемных родителей будет ежемесячно получать 5568 руб., второй – 2784 руб., единственный – 8352 руб.





Автор: Владимирская служба новостей