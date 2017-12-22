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Новости
22.12.2017 15:05

Во Владимире откроется Рождественская ярмарка
Сегодня во Владимире начнет свою работу Рождественская ярмарка.  Её центром с увлекательными анимационными и интерактивными программами, концертами, спортивными праздниками и народными гуляньями, как и прежде, станет Соборная площадь. Праздничная торговля развернется в ярмарочных домиках на бульваре имени А.С. Пушкина. Там можно будет приобрести сувениры ручной работы и товары от владимирских производителей. Часть палаток-шале займут предприятия общественного питания, которые предложат гостям ярмарки блюда русской национальной кухни и горячие напитки.
В открытии ярмарки примет участие глава региона Светлана Орлова.
А когда установится по настоящему зимняя холодная погода, начнет свою работу каток в парке имени А.С. Пушкина. Площадь ледового покрытия составит почти 3 тысячи квадратных метров.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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