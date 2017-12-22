Владимирские активисты ОНФ обсудили на «Форуме Действий» вопросы экологии, экономики и социальной сферы

В Москве завершил работу итоговый «Форум Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее». На всех шести тематических площадках форума активное участие в обсуждении принимали владимирские активисты Народного фронта. О своих впечатлениях они рассказали на пресс-конференции для региональных СМИ.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Сергей Кравченко отметил, что на форуме его привлекла тема цифровой экономики и России будущего.





«Цифровая медицина, сельское хозяйство – они уже наступили. Это нужно понимать и молодым людям перестраиваться на новые специальности, прежде всего, связанные с компьютерными технологиями, обработкой данных. На площадке по экономике и затем в ходе дискуссий по подгруппам задачей активистов и экспертов ОНФ было составить предложения для правительства, которые станут основой для дальнейшего развития страны», – рассказал Кравченко.





Сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Горохов работал на форумной площадке, где обсуждались вопросы образовательной сферы.





«Качество образования не может быть выше качества учителя, поэтому столь важное значение имеют вопросы подготовки педагогических кадров. В будущем в школах появятся такие должности, как учитель-методист и учитель-наставник. Не менее значимы и вопросы преобразования инфраструктуры образовательных учреждений: до сих пор около 2 тыс. школ в стране не имеют санузлов. Во всех школьных процессах необходимо участие родительского сообщества, сейчас его явно недостаточно», – считает Горохов.





О других проблемах комфортного пребывания ученика в школе, но уже с точки зрения качества школьного питания, говорила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Татьяна Питиримова. По ее мнению, оно не сбалансировано, в меню мало горячих блюд, недостаточно времени отводится детям на прием пищи.





«Для сохранения здоровья ребенка необходимо возродить работу медицинских кабинетов в школах региона. Сейчас этому препятствуют излишне забюрократизированные лицензионные требования и несогласованность действий министерства здравоохранения и министерства образования в этом вопросе», – добавила Питиримова.





На важные экологические вопросы в повестке форума и жизни региона обратила внимание журналистов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александра Авдонина.





«Важнейшим итогом реализации данного проекта и работы интерактивной карты свалок является усиление взаимодействия власти и общества. Убранные свалки – это совместный труд администрации региона, муниципальных властей, активистов ОНФ и волонтеров. Актуальным вопросом остается создание «зеленого щита» вокруг Владимира», – сказала Авдонина.





«На «Форуме Действий» ОНФ мы встретились со своими единомышленниками со всех регионов, но самое важное – наметили планы на будущее. Форум – это ежегодное событие, мы все его ждали, дискуссии и общение с единомышленниками вдохновили нас на новую активную работу», – заключил Кравченко.





Автор: Владимирская служба новостей