За 4 года во Владимирской области отремонтировано более 1700 км. дорог

За четыре года во Владимирской области было отремонтировано более 1700 километров дорог. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова. Расходы регионального дорожного фонда составили 25 миллиардов рублей. Из федерального бюджета на проведение дорожных работ на федеральной трассе М-7 «Волга» направлено более 14 млрд. рублей, в том числе на капитальный ремонт автомагистрали в районе Лакинска – более 3,5 млрд. рублей. Также губернатор рассказала о работе по борьбе с недобросовестными поставщиками топлива. Возник вопрос об отсутствии во Владимирской области стационарной лаборатории, где можно было бы оперативно проводить анализ качества горюче-смазочных материалов. Департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной администрации было поручено проработать вопрос о приобретении такой лаборатории. Её цена составляет около 70 млн. рублей, изготовить её смогут за 6-8 месяцев. Окончательного решения по приобретению лаборатории пока не принято.

Автор: Владимирская служба новостей