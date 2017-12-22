6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете отмечать Новый 2018 год?
1. Дома
2. В деревне/на даче
3. В другом городе
4. За границей
5. На работе
6. У друзей
7. Другое
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
22.12.2017 12:57

На развитие социальной сферы - 80 миллионов
Владимирской области выделено более 80 миллионов рублей из резервного фонда президента на развитие социальной сферы. Из этих средств 28 миллионов рублей направлены на поддержку культуры. В частности, 6,5 млн. рублей получает детская музыкальная школа им. С.И.Танеева Владимира на приобретение музыкальных инструментов, 11,5 млн. рублей - Владимирская областная библиотека для детей и молодежи на приобретение оборудования и программного обеспечения и 10 млн. рублей - Центр классической музыки на приобретение музыкальных инструментов, оргтехники и оборудования. Кроме того, 2 млн. 200 тыс. рублей выделены Школе высшего спортивного мастерства во Владимире на приобретение тренажеров и контрольно-измерительного оборудования. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт