На развитие социальной сферы - 80 миллионов

Владимирской области выделено более 80 миллионов рублей из резервного фонда президента на развитие социальной сферы. Из этих средств 28 миллионов рублей направлены на поддержку культуры. В частности, 6,5 млн. рублей получает детская музыкальная школа им. С.И.Танеева Владимира на приобретение музыкальных инструментов, 11,5 млн. рублей - Владимирская областная библиотека для детей и молодежи на приобретение оборудования и программного обеспечения и 10 млн. рублей - Центр классической музыки на приобретение музыкальных инструментов, оргтехники и оборудования. Кроме того, 2 млн. 200 тыс. рублей выделены Школе высшего спортивного мастерства во Владимире на приобретение тренажеров и контрольно-измерительного оборудования.

Автор: Владимирская служба новостей