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Новости
21.12.2017 16:28

В отношении Виктора Шляхова возбуждено новое уголовное дело
В отношении бывшего директора комбината «Тепличный» возбуждено новое уголовное дело. Виктор Шляхов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, действуя из корыстной заинтересованности, в апреле 2015 года директор сообщил одному из оптовых покупателей продукции комбината, что партнерские взаимоотношения возможны при определенных условиях.
В качестве условий заключения договоров и бесперебойной поставки  продукции комбината «Тепличный» с представителя юридических лиц Шляхов потребовал деньги.
В итоге за 2015-2016 годы директор получил в качестве взятки более 1 миллиона 350 тысяч рублей. 
Напомним, в сентябре 2017 года в отношении Шляхова возбуждено уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение в  получении взятки в размере более одного миллиона рублей от другого предпринимателя за пролонгацию договорных отношений. В ноябре 2017 года в отношении фигуранта было возбуждено второе уголовное дело, связанное с хищением  имущества комбината в крупном размере.
По ходатайству следователя СК России судом Шляхову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 марта 2018 года.
В порядке обеспечения защиты государственных интересов следователем СК России в судебном порядке арестовано имущество подозреваемого общей стоимостью более 12 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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