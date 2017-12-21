В отношении Виктора Шляхова возбуждено новое уголовное дело

В отношении бывшего директора комбината «Тепличный» возбуждено новое уголовное дело. Виктор Шляхов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, действуя из корыстной заинтересованности, в апреле 2015 года директор сообщил одному из оптовых покупателей продукции комбината, что партнерские взаимоотношения возможны при определенных условиях.

В качестве условий заключения договоров и бесперебойной поставки продукции комбината «Тепличный» с представителя юридических лиц Шляхов потребовал деньги.

В итоге за 2015-2016 годы директор получил в качестве взятки более 1 миллиона 350 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2017 года в отношении Шляхова возбуждено уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере более одного миллиона рублей от другого предпринимателя за пролонгацию договорных отношений. В ноябре 2017 года в отношении фигуранта было возбуждено второе уголовное дело, связанное с хищением имущества комбината в крупном размере.

По ходатайству следователя СК России судом Шляхову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 марта 2018 года.

В порядке обеспечения защиты государственных интересов следователем СК России в судебном порядке арестовано имущество подозреваемого общей стоимостью более 12 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей