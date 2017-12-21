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Новости
21.12.2017 15:19

Парковочные места на Рождественской ярмарке
С завтрашнего дня и до 14 января вносятся изменения в организацию дорожного движения на период проведения «Рождественской ярмарки во Владимире». В частности, н а улице Музейной появятся временные дорожные знаки, запрещающие стоять вдоль дороги всем легковым автомобилям , кроме автобусов.
Также припарковать туристический транспорт можно в районе Лыбедской магистрали напротив дома № 35 по улице Луначарского. Заезд на стоянку производиться с Лыбедской магистрали при движении от улицы Усти-на-Лабе к перекрестку с улицей Батурина.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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