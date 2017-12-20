Городская больница №5 стала доступна для инвалидов

В Городской клинической больнице №5 состоялось открытие регистратуры и входной группы поликлинического корпуса. Ремонтно-строительные работы были проведены в рамках региональной программы «Безбарьерная среда».

В церемонии открытия обновленной поликлиники приняли участие заместитель Губернатора Михаил Колков, директор департамента здравоохранения областной администрации Александр Кирюхин и главный врач ГКБ №5 города Владимира Сергей Замковой.

Как отметил вице-губернатор, внедрение подобного формата – это мировой тренд развития здравоохранения, и в идеале такие поликлиники должны появиться во всех медицинских учреждениях Владимирской области. Михаил Колков выразил уверенность, что 80-тысячное приписное население Городской клинической больницы №5 в ближайшее время почувствует позитивные изменения и оценит уровень комфорта.

Теперь поликлиника работает в новом формате, который экономит время пациентов и меняет к лучшему уровень доступности медицинской помощи за счет создания более комфортной среды и оптимизации медицинской логистики. В учреждении внедрена система электронной очереди с голосовым оповещением, в регистратуре оборудованы удобные места ожидания и устранены барьеры между пациентами и медицинскими регистраторами.

Кроме того, у входа в поликлинику появились пандусы для маломобильных групп пациентов, кнопка вызова медицинского персонала и тактильная плитка для незрячих. После возведения пристройки к поликлиническому корпусу удалось значительно расширить холл регистратуры и организовать просторную гардеробную.

Что немаловажно, в регистратуре появился пост консультанта. Специалист поможет записаться к врачу и ответит на все интересующие вопросы. Здесь также разместилась электронная информационная стойка, которая знакомит с расписанием работы врачей, с оргструктурой больницы, номерами телефонов руководителей и даже с историей медицинского учреждения.

Александр Кирюхин отметил, что департамент здравоохранения намерен и дальше внедрять принципы бережливого производства в здравоохранении и открывать комфортные регистратуры, отвечающие современным требованиям. До конца года во Владимирской области откроются сразу четыре «бережливые поликлиники» – в Областной детской клинической больнице, в Детской городской поликлинике №1 г.Владимира, в Городской поликлинике №1 г.Владимира и в Гороховецкой центральной районной больнице.

Автор: Владимирская служба новостей