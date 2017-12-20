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Новости
20.12.2017 12:57

В Экспоцентре Владимира вновь закружит «Новогодняя карусель»
На следующей неделе в Экспоцентре Владимира вновь закружит «Новогодняя карусель». 
В выставочном проекте примут участие 120 компаний из 25 регионов России и республики Беларусь. Будут представлены экспоненты из Нижегородской, Пермской, Саратовской областей, Оренбурга, Костромы, Екатеринбурга, Чувашии. 
Вниманию гостей предлагаются три раздела выставки: «Подарки, сувениры, украшения», «Праздничная одежда» и «Продукты питания». В здании Экспоцентра и уличных торговых павильонах развернется торговля новогодними товарами. Экспоненты продемонстрируют уникальные изделия: керамические сувениры, выполненные в фольклорной тематике, расписные изделия из дерева, эксклюзивные сумки, авторские ювелирные изделия, лечебная косметика на горно-алтайских травах, валенки чувашских мастеров, коллекции одежды российских дизайнеров.  
Также на выставке можно будет приобрести всевозможные деликатесы и угощения к праздничному новогоднему столу, включая эксклюзивные продукты из Болгарии. 
Для гостей Торгово-промышленная палата приготовила интересную программу: творческие мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, дегустации и презентации продуктов. А 29 декабря среди посетителей пройдет розыгрыш призов.
Выставка-ярмарка «Новогодняя карусель» пройдет с 26 по 29 декабря включительно. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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