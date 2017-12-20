Бухгалтер похитила около 1,5 миллионов рублей

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, в течение двух лет женщина, работая бухгалтером в одном из Управлений администрации Гусь-Хрустального района, имея доступ к электронной программе и внося в официальные электронные документы ложные сведения, незаконно перевела на свой счет и впоследствии обналичила денежные средства компенсации родительской платы в общей сумме более 1 450 000 рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей