За сутки в ДТП пострадали четыре пешехода

Накануне в ДТП пострадали четыре пешехода. Две аварии произошли в Камешковском районе. В первом случае под колеса авто попала женщина, которая сидела на проезжей части. Пострадавшая с травмами разной степени тяжести была доставлена в больницу.

В другой аварии неизвестный автомобиль сбил мужчину, который шел по краю дороги. Пешеход с переломом обеих ног и правой руки был госпитализирован. А вот водитель с места происшествия скрылся. Сейчас идут его поиски.

В еще одном ДТП, произошедшем в Вязниках, пострадала девушка, переходившая дорогу по «зебре». У пешехода — небольшие ушибы.





Автор: Владимирская служба новостей