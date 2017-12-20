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20.12.2017 11:53
За сутки в ДТП пострадали четыре пешехода
Накануне в ДТП пострадали четыре пешехода. Две аварии произошли в Камешковском районе. В первом случае под колеса авто попала женщина, которая сидела на проезжей части. Пострадавшая с травмами разной степени тяжести была доставлена в больницу.
В другой аварии неизвестный автомобиль сбил мужчину, который шел по краю дороги. Пешеход с переломом обеих ног и правой руки был госпитализирован. А вот водитель с места происшествия скрылся. Сейчас идут его поиски.
В еще одном ДТП, произошедшем в Вязниках, пострадала девушка, переходившая дорогу по «зебре». У пешехода — небольшие ушибы.
Автор: Владимирская служба новостей