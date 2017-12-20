С начала года во Владимирской области с участием детей произошло 257 ДТП

С начала этого года во Владимирской области с участием детей произошло 257 ДТП, в которых 11 несовершеннолетних погибли и 276 получили травмы. Чаще всего дети страдают, находясь в машине в качестве пассажира. Основными причинами таких происшествий являются: несоблюдение водителями очередности проезда, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения и управление в состоянии опьянения.

И в целях снижения аварий подобного рода до конца этой недели в регионе пройдет «Неделя детской дорожной безопасности». В этот период в школах пройдут занятия, викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Сотрудники ГИБДД пообщаются с родителями и напомнят им о правилах дорожного движения и о том, как нужно перевозить детей.

Автор: Владимирская служба новостей