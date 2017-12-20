Новогодние и рождественские праздники во Владимире

В городской администрации представили программу новогодних и рождественских праздников, которые пройдут с 22 декабря по 14 января.

Горожан и гостей города ожидают «Рождественская ярмарка», визит Снегурочки, «Новогодний хоровод», квест «Загадки сказочного города», народные гулянья в парках, музыкальные концерты и детские представления.

На разных площадках выступят владимирские артисты, которые создадут праздничное настроение и детям, и взрослым.

Самими крупными в Новогоднюю ночь обещают стать мероприятия на Соборной площади, площади Победы, в «Центральном парке», площади около развлекательного комплекса «РусьКино», парках «Добросельский» и «Загородный».

А начнутся новогодние торжества 22 декабря, когда в городе откроется Рождественская ярмарка с анимационными и интерактивными программами, концертами на Соборной площади, спортивными праздниками и народными гуляньями.

Для желающих приобрести новогодние подарки на Ярмарке будет представлен большой выбор сувениров владимирских мастеров. Со своими изделиями во Владимир приедут мастера из Бухары (респ. Узбекистан) и Белоруссии. Разнообразной будет и «гастрономическая карта». Посетители смогут попробовать и приобрести мед, грибы, плодоовощные заготовки, кедровые орехи из Красноярска, Городищенские сыры, разнообразные варенья, в том числе из сосновых шишек, выпечку, блинчики, блюда русской и восточной кухни.

Совсем скоро, как только установится стабильно холодная погода, начнет работать каток в парке имени А.С. Пушкина.

Площадь ледового покрытия составит почти 3 тысячи квадратных метров.

В выходные и праздничные дни каток будет работать с 11.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00), по будням — с 16.00 до 22.00.

Вход на каток со своими коньками будет стоить 20 рублей.

БЕСПЛАТНО кататься смогут дети до 18 лет и студенты при предъявлении студенческого билета.

Стоимость проката коньков не изменилась и составит 100 рублей в час. Неизменными остаются и правила проката: коньки на детей выдаются под денежный залог в 1000 рублей, на взрослых — 1 500 рублей.

В новогодние праздничные дни каток будет использоваться под развлекательные мероприятий космической тематики.

Большое внимание владимирцев в новогодние праздники привлекают спортивные мероприятия. В этом году, как и в прошлом, они будут разнообразными и рассчитаны на самый разный возраст.

Со 2 января начнет работать каток на стадионе «Лыбедь». На этот раз все желающие смогут не просто покататься на коньках, но и принять участие в мастер классах по фигурному катанию и хоккею.

24 декабря и 5 января на площади Победы пройдут большие спортивные праздники со спортивными конкурсами и эстафетами для всей семьи.

А 3 января в парке культуры и отдыха «Дружба» все желающие могут принять участие в «Зарядке со звездой». Какая будет эта «звезда» пока держится в секрете.





Автор: Владимирская служба новостей