В ОДКБ откроется «Бережливая поликлиника»

Завтра в Областной детской клинической больнице откроется «Бережливая поликлиника». Это первый пилотный проект во Владимирской области, который претворен в жизнь в рамках федеральной программы Минздрава РФ. На его реализацию Областная детская клиническая больница направила более 3 млн рублей.

Проект «Бережливая поликлиника» позволит сделать работу регистратуры и медицинских работников более рациональной за счет улучшения медицинской логистики, сокращения времени нахождения пациентов в очередях и устранения ненужных хождений по кабинетам.

Для удобства пациентов в отдельном помещении поликлиники на первом этаже организована работа call-центра, в котором четыре рабочих места. Операторы работают с гарнитурой и осуществляют запись на прием к врачам по телефону. Также выделено помещение для хранения медицинской документации – картохранилище. Отдельный сотрудник регистратуры отвечает за движение амбулаторных карт – сбор и доставку до врачей и обратно. Для облегчения процедуры поиска карт проведена цветовая маркировка медицинской документации.

Как и было запланировано, потоки пациентов разделены на несколько сегментов в зависимости от целей визита в медицинские учреждения. Кроме того, проект предусматривает организацию открытой регистратуры, что исключает барьеры между пациентами и медицинскими регистраторами. Для удобства посетителей поликлиника оборудована местами ожидания и пеленальными столиками.

Всё это уже стало реальностью для поликлиники ОДКБ, и совсем скоро первые пациенты почувствуют преимущества нового проекта. Интерьер поликлиники оформлен в ярких цветовых решениях, стены украшены забавными рисунками, предусмотрена детская игровая зона. Это вызовет положительные эмоции у маленьких пациентов и создаст комфортный психологический микроклимат.

Как отметил директор департамента здравоохранения администрации области Александр Кирюхин, проект «Бережливая поликлиника» повысит доступность и качество медицинской помощи за счет оптимизации внутренней логистики поликлинического звена, разделения потоков пациентов и организации открытой регистратуры.

– Многое зависит от того, удобно ли будет ожидание пациента, как быстро он попадет к врачу, насколько оперативно доставят в кабинет врача амбулаторную карту. За счет эффективной логистики можно достичь самых позитивных результатов, – подчеркнул глава ведомства.

До конца 2017 года «бережливые поликлиники» откроются в Детской городской поликлинике №1 г. Владимира, в Городской поликлинике №1 г. Владимира и в Гороховецкой центральной районной больнице.

Пилотный проект «Бережливая поликлиника» начал реализовываться Минздравом РФ в 2016 году при участии корпорации «Росатом». Первыми городами, где открылись такие поликлиники, стали Ярославль, Калининград и Севастополь. После того, как проект доказал свою эффективность, было принято решение распространить передовой опыт во всех регионах нашей страны. К 2020 году более 200 поликлиник в нашей стране должны внедрить принципы бережливого производства.

Автор: Владимирская служба новостей