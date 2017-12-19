Владимирские активисты Народного фронта поделились впечатлениями о «Форуме Действий» ОНФ

В Москве продолжает работу итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Владимирские активисты ОНФ принимают активное участие в обсуждениях на всех шести тематических площадках форума: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». Общественники поделились впечатлениями о первом дне работы форума.

Впервые в работе «Форума действий» ОНФ участвуют члены владимирской команды «Молодежки ОНФ».





«Молодежка ОНФ» - это команда активных целеустремленных молодых людей, которые готовы работать для пользы и развития своего государства. И я горда осознавать себя частью этого движения», - сказала Надежда Сучкова.





«На молодежной площадке форума выступили эксперты по различным профильным направлениям, включая вопросы сельской молодежи, инновационного развития и научно-технического прогресса. Мне особо приглянулся проект «Реализуй себя в цифровой экономике!». Это тесно пересекается с задачей, поставленной президентом, лидером Народного фронта Владимиром Путиным, и в ее реализации молодежь, безусловно, будет флагманом», - поделился впечатлениями член команды «Молодежки ОНФ» Дмитрий Жученко.





Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александра Авдонина рассказала о том, что на площадке «Экология будущего: устойчивое развитие» обсуждались вопросы территориальных схем обращения с отходами.





«Большое значение имели слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой о том, что Народный фронт получил прямое поручение президента об учете общественного мнения при принятии решений в сфере обращения с отходами. Также были затронута тема борьбы с коррупцией, в т.ч в вопросах установления тарифов», - отметила Авдонина.





«На площадке «Территории будущего: новые пространства» эксперты и активисты ОНФ были едины в том, что в такой важной сфере, как ЖКХ, люди хотят позитивных изменений. В реализации программы капитального ремонта и проекта «Комфортная городская среда» граждан возмущает недостаточность информации о планах властей и подрядчиков. Важным вопросом является эффективность использования денег, вкладываемых в ЖКХ. Примеры реконструкции общественных пространство в областном центре – я имею в виду сквер за Городским дворцом культы и сквер на улице 850-летия г.Владимира – к сожалению, показывают, что проектировщики и подрядчики порой не учитывают интересы маломобильных групп населения, поэтому устанавливаемые пандусы, бордюры и съезды трудно преодолимы для инвалидов-колясочников», - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Игорь Шубников.





«На «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» мы встретились со своими единомышленниками со всех регионов, обсудили свои задачи, но самое важное – мы обсудили планы на будущее. Будущее России – это цифровая экономика. Мы смотрим в завтрашний день смело и уверенно. «Форум Действий» ОНФ – это ежегодное событие, мы все его ждем, дискуссии и общение с единомышленниками вдохновили нас на новую активную работу», - заключил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кравченко.





Автор: Владимирская служба новостей