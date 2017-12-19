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19.12.2017 10:33

Владимирцы рассказали, какие подарки хотят получить на Новый год
Владимирцы рассказали о том, какие подарки хотят получить на Новый год. Опрос провела социальная сеть “Фотострана”. В топе популярных презентов среди необычных люди называют самих себя, причём в прямом смысле. Секс в подарок на новый год для 24% воспринимается, как отличный сюрприз. Более практичной оказалась другая четверть людей - они желают получить в подарок деньги. Более 21% считают приятным всё для домашнего обустройства - бытовая техника, сувениры, посуда, постельное бельё и подушки. Оставшиеся мнения разделились: электронные устройства, книги, комиксы, сладости, ювелирные украшения, животных, шарфы или алкоголь. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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