Владимирцы рассказали, какие подарки хотят получить на Новый год

Владимирцы рассказали о том, какие подарки хотят получить на Новый год. Опрос провела социальная сеть “Фотострана”. В топе популярных презентов среди необычных люди называют самих себя, причём в прямом смысле. Секс в подарок на новый год для 24% воспринимается, как отличный сюрприз. Более практичной оказалась другая четверть людей - они желают получить в подарок деньги. Более 21% считают приятным всё для домашнего обустройства - бытовая техника, сувениры, посуда, постельное бельё и подушки. Оставшиеся мнения разделились: электронные устройства, книги, комиксы, сладости, ювелирные украшения, животных, шарфы или алкоголь.

Автор: Владимирская служба новостей