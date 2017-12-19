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Новости
19.12.2017 10:31

В поликлинике Городской больницы №5 откроется отремонтированная входная группа
Сегодня в поликлинике Городской клинической больницы №5 откроется отремонтированная входная группа. Ремонтно-строительные работы проведены в рамках региональной программы «Безбарьерная среда». 
У входа в учреждение установлены пандусы для маломобильных групп пациентов, кнопка для вызова, а также тактильная плитка для незрячих, внутри – удобная система навигации. 
Кроме того, в результате возведения пристройки значительно расширился холл регистратуры. Здесь внедрена система электронной очереди и установлены места для ожидания, при этом медицинские регистраторы не отделены барьерами от пациентов. 
Эти и другие нововведения позволили повысить уровень комфорта, изменить к лучшему психологическую среду в этом медицинском учреждении, в том числе для пациентов с ограниченными физическими возможностями. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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