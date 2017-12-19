В поликлинике Городской больницы №5 откроется отремонтированная входная группа

Сегодня в поликлинике Городской клинической больницы №5 откроется отремонтированная входная группа. Ремонтно-строительные работы проведены в рамках региональной программы «Безбарьерная среда».

У входа в учреждение установлены пандусы для маломобильных групп пациентов, кнопка для вызова, а также тактильная плитка для незрячих, внутри – удобная система навигации.

Кроме того, в результате возведения пристройки значительно расширился холл регистратуры. Здесь внедрена система электронной очереди и установлены места для ожидания, при этом медицинские регистраторы не отделены барьерами от пациентов.

Эти и другие нововведения позволили повысить уровень комфорта, изменить к лучшему психологическую среду в этом медицинском учреждении, в том числе для пациентов с ограниченными физическими возможностями.

Автор: Владимирская служба новостей