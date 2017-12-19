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Новости
19.12.2017 10:27

В 2017 году в сельское здравоохранение пришло 28 медиков
В этом году реализация программы «Земский доктор» во Владимирской области позволила привлечь на село 15 врачей, а программы «Земский фельдшер» – 13 специалистов среднего звена. 
Всего за более чем пятилетний срок реализации программы «Земский доктор» на село приехало 69 врачей и за 3 года действия программы «Земский фельдшер» – 27 специалистов среднего звена. 
Напомним, в регионе предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 500 тысяч рублей фельдшерам и акушеркам в возрасте до 40 лет, прибывшим на работу в ФАПы, начиная с 2015 года и планирующим работать на полную ставку не менее 5 лет в этом учреждении. Также выплачивается 1 млн. рублей врачам в возрасте до 50 лет, изъявившим желание работать в сельской местности.
Отметим, в 2017 году в систему здравоохранения Владимирской области пришло 143 молодых специалиста с высшим медицинским образованием. За последние 10 лет это первое столь массовое пополнение кадрового состава владимирских медиков.
Минздрав РФ включил Владимирскую область в десятку регионов, где наиболее эффективно реализуется комплекс мер социальной поддержки медиков. Это не только программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но и строительство жилья для медицинских работников, льготная ипотека для медиков, компенсационные выплаты на съём жилья.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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