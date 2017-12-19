В Вязниках погиб 12-летний мальчик

В Вязниках погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла накануне. По версии следствия, школьник вместе с друзьями через оконный проем проник в заброшенное здание. Однако, при подъеме на второй этаж произошло обрушение бетонных конструкций лестничных маршей, которыми придавило ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Установлено, что здание является муниципальной собственностью Вязниковского района, со стороны должностных лиц местной администрации не обеспечивался режим безопасности аварийного строения и должный контроль за охраной территории.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, причастных к гибели малолетнего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей