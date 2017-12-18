На «Форуме Действий» ОНФ предложили включить в критерии эффективности местных властей показатели по сельским территориям

Уровень и качество жизни сельского населения сильно отстают от уровня жизни в городах. Это подтвердил мониторинг, проведенный в рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Гражданский контроль на сельских территориях». Опрошенные жители сел отметили, что ухудшилось состояние автомобильных дорог, снизилось качество и доступность медицинской помощи, сохраняются проблемы с занятостью молодежи. Участники «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» предложили дополнить перечни критериев эффективности региональных органов исполнительной власти, отдельно обозначив показатели по сельским территориям.

В рамках проекта ОНФ и Российского союза сельской молодежи (РССМ) была проведена общественная оценка эффективности реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», которая предусматривает строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, автомобильных дорог и т.д. По итогам мониторинга выяснилось, что около 2/3 дорог регионального значения и почти половина дорог местного значения не отвечают нормативным требованиям, что отрицательно сказывается на развитии сельской экономики и качестве жизни людей в целом. Как заявили 46 % опрошенных, неохваченных дорожным сообщением населенных пунктов больше всего среди сел и деревень с численностью жителей до 50 человек.





«Сохраняется также проблема занятости молодежи: на производство продукции нужно все меньше людей, многие работы автоматизированы, поэтому возникает вопрос – чем занять местных жителей, если при этом есть проблемы с инфраструктурой, – пояснила член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального Совета РССМ Юлия Оглоблина. – Помимо дорог, 42,5% респондентов отметили ухудшение качества медицины на селе. Только по официальной статистике количество медицинских организаций с 2001 г. сократилось в два раза. Основной прирост смертности в стране происходит в основном за счет сельских жителей. Рождение на селе также резко идет на спад, и в ближайшие годы эта тенденция продолжится. Материнская смертность выше в 1,5 раза, а, например, в Вологодской области - в 10 раз».





По данным проведенных за последние два года исследований ОНФ, уровень и качество жизни сельского населения сильно отстают от уровня жизни в городах. Несмотря на динамичное развитие агропромышленного комплекса, люди все чаще уезжают из сельской местности. При этом федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», рассчитанная до 2020 г., реализуется в стране уже три года. Ответственные министерства и ведомства рапортуют, что целевые показатели госпрограммы выполняются и даже перевыполняются. Однако, по мнению активистов ОНФ, высоких темпов развития жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры, необходимых для повышения качества жизни сельского населения, не заметно.





«Предлагаем при оценке эффективности работы органов власти учитывать также показатели по сельским территориям. Это позволит чиновникам более ответственно относиться к жизни российского села, выстраивать диалог с жителями, без которого, уверена, невозможно развитие ни наших территорий, ни общества в целом, – подчеркнула Юлия Оглоблина. – Мы собираемся продолжить реализацию нашего проекта и приглашаем принять в нем участие других экспертов».





В рамках проекта были опрошены около 1 тыс. сельских жителей и проинспектировано 67 объектов инфраструктуры, построенных в рамках программы «Устойчивое развитие сельских» территорий в 47 российских регионах.

Отметим, итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» проходит 18-19 декабря в Москве. Это самый масштабный форум в истории Движения – в нем принимают участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, представители органов власти, журналисты. Больше половины участников – это активная молодежь из разных регионов страны. На мероприятии работают шесть тематических площадок, где рассматриваются современные тенденции и новые прорывные модели, которые могут стать определяющими в вопросах повышения качества жизни. Все предложения, сформированные в рамках форума, традиционно станут базой для дальнейшей работы Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.





Автор: Владимирская служба новостей