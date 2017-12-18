Ковровчанка достойно выступила на чемпионате Европы по плаванию

Представительница Владимирской области Анастасия Авдеева достойно выступила на чемпионате Европы по плаванию, который с 13 по 17 декабря прошел в столице Дании Копенгагене. Шестнадцатилетняя воспитанница ковровской детско-юношеской спортивной школы по плаванию участвовала в соревнованиях в составе сборной команды России.

Путёвку на чемпионат Европы Анастасия получила благодаря своему удачному выступлению на чемпионате России в Казани, где наша спортсменка завоевала серебряную медаль. Именно ей было доверено нести флаг Российской Федерации на торжественной церемонии открытия чемпионата Европы.

В Копенгагене на своей коронной дистанции 200 м на спине Анастасия вышла в финал, где составив достойную конкуренцию своим именитым взрослым соперницам, заняла 7 место. Это выступление позволило ей выполнить норматив мастера спорта России международного класса по плаванию.





Автор: Владимирская служба новостей