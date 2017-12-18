6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете отмечать Новый 2018 год?
1. Дома
2. В деревне/на даче
3. В другом городе
4. За границей
5. На работе
6. У друзей
7. Другое
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
18.12.2017 17:53

Ковровчанка достойно выступила на чемпионате Европы по плаванию
Представительница Владимирской области Анастасия Авдеева достойно выступила на чемпионате Европы по плаванию, который с 13 по 17 декабря прошел в столице Дании Копенгагене. Шестнадцатилетняя воспитанница ковровской детско-юношеской спортивной школы по плаванию участвовала в соревнованиях в составе сборной команды России. 
Путёвку на чемпионат Европы Анастасия получила благодаря своему удачному выступлению на чемпионате России в Казани, где наша спортсменка завоевала серебряную медаль. Именно ей было доверено нести флаг Российской Федерации на торжественной церемонии открытия чемпионата Европы. 
В Копенгагене на своей коронной дистанции 200 м на спине Анастасия вышла в финал, где составив достойную конкуренцию своим именитым взрослым соперницам, заняла 7 место. Это выступление позволило ей выполнить норматив мастера спорта России международного класса по плаванию.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт