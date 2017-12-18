Молодежь в культуру заманивают рублем

Для привлечения на работу в сферу культуры молодых специалистов внесены изменения и дополнения в областное отраслевое Соглашение между департаментом культуры администрации Владимирской области и региональной организацией Российского профсоюза работников культуры на 2016-2018 годы.

Изменения касаются увеличения размеров и срока дополнительных выплат выпускникам образовательных учреждений, поступившим на работу в государственные (муниципальные) учреждения культуры и детские школы искусств. Ситуация с финансовой поддержкой начинающих специалистов сферы культуры постепенно меняется к лучшему.

Ранее размеры выплат для работников культуры, делающих первые шаги в профессии, составляли от 25 до 35 процентов должностного оклада. В соответствии с внесенными изменениями, выплаты увеличены и составят от 30 до 60 процентов должностного оклада.

Также изменения коснулись и педагогических работников в сфере культуры. Выпускникам профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме и поступившим на работу в учреждения дополнительного образования, устанавливаются повышающие коэффициенты в размере от 1,6 до 1,8. Прежде этой нормы в отраслевом Соглашении не было. Возможный срок выплат установлен до прохождения аттестации, но не более 5 лет. Ранее этот срок не превышал 2 лет.





Автор: Владимирская служба новостей