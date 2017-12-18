« назад
18.12.2017 17:44
Во Владимире открываются елочные базары
Во Владимире открываются елочные базары. Работать они начнут с этой недели и до 31 декабря включительно. Купить пушистую красавицу можно будет по 9 адресам:
ул. Василисина, напротив домов №№ 17-19;
пр-т Ленина, в районе дома № 43 (во дворе);
ул.850-летия города Владимира, у подземного перехода;
Судогодское шоссе, в районе дома № 1;
ул. Безыменского, в районе дома № 9;
ул. Лескова, в районе дома № 4;
ул. Батурина, у входа в Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира;
пр-т Строителей, в районе дома № 10;
пр-т Строителей, в районе дома №25.
Кроме того, елочные базары организованы во Владимире на территории крупных торговых центров.
Автор: Владимирская служба новостей