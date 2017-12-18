Во Владимире открываются елочные базары

Во Владимире открываются елочные базары. Работать они начнут с этой недели и до 31 декабря включительно. Купить пушистую красавицу можно будет по 9 адресам:

ул. Василисина, напротив домов №№ 17-19;

пр-т Ленина, в районе дома № 43 (во дворе);

ул.850-летия города Владимира, у подземного перехода;

Судогодское шоссе, в районе дома № 1;

ул. Безыменского, в районе дома № 9;

ул. Лескова, в районе дома № 4;

ул. Батурина, у входа в Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира;

пр-т Строителей, в районе дома № 10;

пр-т Строителей, в районе дома №25.

Кроме того, елочные базары организованы во Владимире на территории крупных торговых центров.

Автор: Владимирская служба новостей