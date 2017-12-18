Названа дата начала выдачи новых пособий на второго ребенка

Малообеспеченные семьи, в которых родится второй ребенок, в 2018 году могут обратиться в отделения Пенсионного фонда с 9 января. Т.е. в первый же рабочий день нового года, заявил глава фонда Антон Дроздов. Он добавил, что вместе с пособием можно получить и сертификат на материнский капитал. Напомним, на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2021 года, введении выплат за рождение первенца и субсидирования ставки по ипотечным кредитам для семей, где родился второй или третий ребенок. Всего на выплату пособий по поддержке рождаемости в бюджете заложено около трёхсот миллиардов рублей.

Автор: Владимирская служба новостей