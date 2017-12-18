ОРВИ заболело более 10 тысяч владимирцев

За прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 10 тысяч человек, 7 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадpора, больше всего заболевших во Владимире, где эпидпорог превышен на 21% в возрастной категории от 0-2 лет, а также в Меленковском, Кольчугинском и Муромском районах.

По результатам лабораторного мониторинга в настоящее время эпидемическую ситуацию по респираторным инфекциям определяют вирусы не гриппозной этиологии. В структуре находок вирусы РС-вирусы и аденовирусы. Положительных находок вирусов гриппа не было.

Автор: Владимирская служба новостей