« назад
18.12.2017 14:39
Во Владимирской области ожидается сильный снегпад
Во Владимирской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По информации синоптиков, сегодня ночью в регионе ожидается сильный снегопад.
Завтра утром и днем возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, возникновением заторов и заносов на дорогах, порывами линий электропередач. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01», «101», «112».
Автор: Владимирская служба новостей