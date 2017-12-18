Во Владимирской области ожидается сильный снегпад

Во Владимирской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По информации синоптиков, сегодня ночью в регионе ожидается сильный снегопад.

Завтра утром и днем возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, возникновением заторов и заносов на дорогах, порывами линий электропередач. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01», «101», «112».

Автор: Владимирская служба новостей