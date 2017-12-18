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Новости
18.12.2017 13:14

«Ночь перед экзаменом» - в библиотеке для детей и молодежи
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи вновь приглашает студентов с комфортом подготовиться к зимней сессии. Акция «Ночь перед экзаменом» пройдет 27 декабря.  Двери библиотеки на проспекте Строителей 23 будут открыты с 6 вечера и до полуночи. В это время можно будет не только в спокойной обстановке подготовиться к экзамену, но и воспользоваться справочной литературой, бесплатно поискать информацию в интернете и распечатать доклад, реферат или  курсовую. Кроме того, сотрудники предложат студентам  чай, кофе, печенье и баранки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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