«Ночь перед экзаменом» - в библиотеке для детей и молодежи

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи вновь приглашает студентов с комфортом подготовиться к зимней сессии. Акция «Ночь перед экзаменом» пройдет 27 декабря. Двери библиотеки на проспекте Строителей 23 будут открыты с 6 вечера и до полуночи. В это время можно будет не только в спокойной обстановке подготовиться к экзамену, но и воспользоваться справочной литературой, бесплатно поискать информацию в интернете и распечатать доклад, реферат или курсовую. Кроме того, сотрудники предложат студентам чай, кофе, печенье и баранки.

Автор: Владимирская служба новостей