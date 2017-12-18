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Новости
18.12.2017 12:03

В Кольчугинском районе поймали «черных» лесорубов
В Кольчугинском районе задержаны «черные» лесорубы. В первом случае 19 хвойных деревьев на сумму 170 тысяч рублей незаконно вырубил 60-летний местный житель. На допросе он признался, что древесина нужна была ему в хозяйстве. 
В другом случае  к незаконной рубке причастен 59-летний мужчина из Александровского района. Ущерб, причиненный лесничеству, а это 67 тысяч, лесоруб уже возместил в полном объеме. 
В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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