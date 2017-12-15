Кадровый состав медиков пополнился 143 специалистами

По данным на начало октября 2017 года, в региональную систему здравоохранения пришло 113 молодых специалистов, однако за последние два с половиной месяца во владимирские больницы и поликлиники трудоустроилось еще 30 врачей. Таким образом, кадровый состав медиков в этом году пополнился 143 специалистами с высшим медицинским образованием.

Из этого количества в первичное звено пришло 38 участковых врачей – 20 врачей-педиатров и 18 терапевтов. Ряды специалистов узкого профиля обновили 105 докторов – выпускники интернатуры и ординатуры. Это хирурги, урологи, оториноларингологи, психиатры, эндокринологи, патологоанатомы, инфекционисты, рентгенологи, нейрохирург и специалисты других профилей. За последние 10 лет это первое столь массовое пополнение кадров в региональной сфере здравоохранения.

Напомним, что в прошлом году Минздрав РФ включил Владимирскую область в десятку регионов, где наиболее эффективно реализуется комплекс мер социальной поддержки медиков. Это не только программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но и строительство жилья для медицинских работников, льготная ипотека для медиков, компенсационные выплаты на съем жилья и многое другое.

Автор: Владимирская служба новостей