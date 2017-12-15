Область распределяет дополнительные доходы

На внеочередном заседании Законодательного собрания депутаты внесли изменения в текущий бюджет. Корректировка связана с поступлением 545,3 млн. руб. федеральных средств. 462,9 млн. руб. область получила за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию – 14-е место по РФ. 80,2 млн. руб. - это средства из резервного фонда Президента РФ на поддержку социальной сферы. 1 млн. руб. федеральных денег выделено на обеспечение жильем ветеранов и 1,2 млн. руб. - на единовременные выплаты медицинским работникам.

В связи с данными изменениями доходы областного бюджета увеличились на 545,3 млн. руб. и составляют 50,6 млрд. руб., расходы - на 364,2 млн. руб. и составляют 52,3 млрд. руб. Дефицит сокращается на 181 млн. руб. - с 1,9 млрд. руб. до 1,7 млрд. руб. (4,7% к собственным доходам)

Дополнительные средства направлены, главным образом, на следующие нужды:

- 67,8 млн. руб. на образование .

- 110,8 млн. руб. на культуру , в т. ч. 28 млн. руб. за счет резервного фонда Президента (11,5 млн. руб. - на приобретение оборудования и программного обеспечения для областной библиотеки для детей и молодежи; 10 млн. руб. - на приобретение инструментов и оборудования для Центра классической музыки; 6,5 млн. руб. - на приобретение инструментов для Детской музыкальной школы №1).

- 200 млн. руб. на здравоохранение . Большая часть этих денег - 46,2 млн. руб. - это средства федерального бюджета. Из них 45 млн. руб. - деньги из Президентского резерва на приобретение оборудования для Гусь-Хрустальной городской больницы и 1,2 млн. руб. - на выплаты медицинским работникам. 154 млн. руб. выделяет дополнительно областной бюджет - на лекарственное обеспечение.

- 39,2 млн. руб. на социальную защиту населения , в т. ч. за счет резервного фонда Президента 3,4 млн. руб. на ремонт Кольчугинского детского дома-интерната и 1,6 млн. руб. на ремонт Владимирского психоневрологического интерната.

- 33,8 млн. руб. на физкультуру и спорт , в т.ч. 2,2 млн. руб. из Президентского резерва на приобретение тренажеров и оборудования для «Школы высшего спортивного мастерства».

- 181 млн. руб. в муниципалитеты на ремонт и строительство дорог .





Следует отметить, что изменения в бюджет приняты с учетом инициатив депутатского корпуса. Председатель бюджетного комитета Максим Васенин, комментируя предложения коллег, особо акцентировал внимание на двух из них. По предложению Заксобрания выделены дополнительные деньги на содержание дорог местного значения и на льготные лекарства.





«Мы рассчитываем создать некий запас лекарств в конце этого года с тем, чтобы в 2018 году полностью обеспечить все потребности льготников в медикаментах», - пояснил Максим Васенин.

Председатель профильного комитета назвал источники, позволившие высвободить деньги на столь важные социальные нужды. Дополнительные финансы появились за счет сокращения дефицита бюджета и сокращения средств на обслуживание госдолга. Экономия стала возможна, в том числе, благодаря замещению коммерческих кредитов бюджетными.

Автор: Владимирская служба новостей