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Новости
15.12.2017 13:48

В Коврове перед судом предстанет бизнесмен-мошенник
В Коврове перед судом предстанет бизнесмен-мошенник. По данным следствия, 27-летний молодой человек, являясь индивидуальным предпринимателем, разместил в Интернете объявление о выполнении строительных работ. Спустя время к нему обратился мужчина с просьбой построить ему дом. 
Бизнесмен заключил с клиентом фиктивный договор, получил от него предоплату в сумме 150 тысяч рублей. Однако после этого молодой человек перестал выходить на связь. А деньги, как позже стало известно, потратил на решение своих финансовых проблем.
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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