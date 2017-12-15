В Коврове перед судом предстанет бизнесмен-мошенник

В Коврове перед судом предстанет бизнесмен-мошенник. По данным следствия, 27-летний молодой человек, являясь индивидуальным предпринимателем, разместил в Интернете объявление о выполнении строительных работ. Спустя время к нему обратился мужчина с просьбой построить ему дом.

Бизнесмен заключил с клиентом фиктивный договор, получил от него предоплату в сумме 150 тысяч рублей. Однако после этого молодой человек перестал выходить на связь. А деньги, как позже стало известно, потратил на решение своих финансовых проблем.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей