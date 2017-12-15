Владимирские активисты Народного фронта примут участие в «Форуме Действий» ОНФ

Общероссийский народный фронт проведет итоговый «Форум Действий» в Москве 18-19 декабря. Предстоящий «Форум Действий» получил название «Россия устремленная в будущее». Он станет самым масштабным в истории движения – в нем примут участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты. Больше половины участников форума – это представители активной молодежи из разных регионов страны, для которой будет организована специальная площадка в рамках «Молодежки ОНФ». Владимирские активисты Народного фронта также примут участие в работе форума. В состав делегации общественников региона вошли сопредседатели регионального штаба ОНФ, руководители региональных рабочих групп ОНФ, координаторы проектов, представители команды «Молодежки ОНФ».

«Форум Действий» ОНФ будет проходить в течение двух дней. В первый день состоятся дискуссии на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». В ходе дискуссий планируется рассмотреть современные тенденции и новые прорывные модели, которые в обозримом будущем могут стать определяющими в экономике и социальной сфере страны, в вопросах повышения качества жизни человека. Во второй половине дня обсуждение путей развития России будет осуществляться в формате мозговых штурмов: каждый участник площадки сможет озвучить свою идею и высказать мнение относительно тех или иных инициатив. Каждая площадка будет оборудована тач-панелями, с помощью которых на больших экранах будет демонстрироваться контент, представляющий собой визуализацию всей деятельности Народного фронта за время существования движения.

В рамках стратегической сессии в первый день работы форума обсуждение проблемных вопросов будет организовано с участием региональных активистов ОНФ, которые выступят в качестве сомодераторов дискуссий, которые развернутся в подгруппах на тематических площадках. Сопредседателю регионального штаба ОНФ Сергею Кравченко поручено помогать вести дискуссию по теме «Цифровизация сельского хозяйства» на площадке «Экономика будущего: цифровая страна», а руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Татьяна Питиримова будет одним из организаторов дискуссии по теме «О поддержке семьи и детей» на площадке, посвященной вопросам медицины.





«Одной из проблемных региональных тем является использование сельскохозяйственных земель по их прямому назначению. Есть простаивающие земли, есть жалобы фермеров на трудности приобретения земель. Хочу перенять опыт коллег из других регионов. Уверен, что участие владимирских активистов Народного фронта в работе «Форума Действий» ОНФ поможет активизировать работу регионального отделения ОНФ, внесет в нее новые практики, идеи, модели и управленческие решения», - отметил Кравченко.





Автор: Владимирская служба новостей