Владимирские активисты ОНФ поделились мнениями о пресс-конференции Владимира Путина

Активисты владимирского регионального отделения Общероссийского народного фронта внимательно следили за ходом пресс-конференции президента страны, лидера ОНФ Владимира Путина. Для общественников общение Путина с журналистами было особенно значимым - 18 декабря в Москве открывается "Форум Действий" ОНФ "Россия устремленная в будущее" и в преддверии этого масштабного события было очень важно услышать позицию руководителя государства по важнейшим вопросам, волнующим россиян.





"Я, прежде всего, обратил внимание на то , что пресс-конференция Путина сразу началась с вопросов внутренней политики. Нередко прошлые выступления президента перед журналистами или во время ежегодных посланий Федеральному Собранию РФ начинались с анализа международной обстановки и тех вызовов, которые стоят перед Россией в современном мире. Но сегодня президент сразу обратился к тем вопросам, от которых зависит благополучие граждан в их повседневной жизни. Путин подчеркнул, что внимание власти и общества нужно сосредоточить на развитии инфраструктуры, повышении производительности труда и, в конечном итоге, на повышении доходов граждан", - сказал Кравченко в интервью ГТРК "Владимир".





Сопредседатель регионального штаба ОНФ обратил внимание на одну из ключевых мыслей президента: внимание власти и общества нужно сосредоточить на развитии инфраструктуры, повышении производительности труда и, в конечном итоге, на повышении доходов граждан.





"Мне очень импонирует то, какими видит перспективы развития страны президент. Путин говорил о том, что Россия должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти. Владимирские активисты ОНФ полностью разделяют эти цели и задачи, поставленные лидером Народного фронта", - подчеркнул Кравченко.





Для активистов Народного фронта в ходе пресс-конференции очень важным стало заявление Путина о том, что на выборы-2018 он пойдет как самовыдвиженец.





"Не скрою, мы с нетерпением ждали решения Владимира Путина о его участии в президентских выборах 2018 года. И то, что Путин не спешил с принятием этого решения, говорит лишь о том, что он шел к нему взвешенно и вдумчиво, сверяясь с мнениями и настроениями российского общества. А участие Путина в выборах в качестве самовыдвиженца подчеркивает то, что он - общенациональный лидер и поэтому рассчитывает и опирается на широкую поддержку партий и граждан", - отметил Кравченко.





"Общероссийский народный фронт с самого начала своего возникновения как широкого общественного движения был штабом своего лидера, президента страны Владимира Путина. Таким штабом ОНФ , несомненно, останется и в период президентской выборной кампании. Я согласен с позицией своего старшего коллеги, руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, который заявил о том, что "мы постоянно находимся в повестке президента и готовы заняться сбором подписей в поддержку нашего лидера. Во всех регионах есть активисты Народного фронта, которые готовы принять участие в этой значимой и ответственной для нас работе", - заключил Сергей Кравченко.





Автор: Владимирская служба новостей