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Новости
15.12.2017 11:30

Новая котельная обеспечит теплом около 4 тысяч жителей Суздаля
В Суздале состоялось открытие новой блочно-модульной котельной мощностью 16 МВт.
Она построена в рекордные сроки, большая часть оборудования на ней - отечественного производства.
Новая котельная пришла на смену неэффективной центральной паровой котельной, которая эксплуатировалась более 45 лет и уровень износа её оборудования составляет 80 процентов. Теперь надежной услугой по теплоснабжению обеспечено около 4 тысяч человек, три детских сада и центральная районная больница. 
Объем финансирования этого проекта составляет 60,9 млн. рублей, из них 36,6 млн. рублей – средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ, 12,18 млн. рублей – средства местного бюджета, 12,18 млн. рублей – средства концессионера.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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