Владимирцы рассказали, сколько обычно стоят елки в их квартирах

Владимирцы рассказали, сколько обычно стоят елки в их квартирах. Более 24% опрошенных заявили, что зелёная красавица радует их круглый год. После праздника Крещения, который приходится на 19 января, елку убирают почти треть респондентов. Ещё более 21% считают, что ёлка может постоять и до весны - март, апрель, а у кого-то даже май. Однако до лета дотягивают немногие - меньше трёх процентов опрошенных. Больше всех ёлка дома мешает другой трети опрошенных - они считают, что её необходимо убирать ещё до старого нового года, то есть, 14-15 января.

Автор: Владимирская служба новостей