6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете отмечать Новый 2018 год?
1. Дома
2. В деревне/на даче
3. В другом городе
4. За границей
5. На работе
6. У друзей
7. Другое
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.12.2017 09:51

Владимирцы рассказали, сколько обычно стоят елки в их квартирах
Владимирцы рассказали, сколько обычно стоят елки в их квартирах. Более  24% опрошенных заявили, что зелёная красавица радует их круглый год. После праздника Крещения, который приходится на 19 января, елку убирают почти треть респондентов. Ещё более 21% считают, что ёлка может постоять и до весны - март, апрель, а у кого-то даже май. Однако до лета дотягивают немногие - меньше трёх процентов опрошенных. Больше всех ёлка дома мешает другой трети опрошенных - они считают, что её необходимо убирать ещё до старого нового года, то есть, 14-15 января.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт