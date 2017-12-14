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Новости
14.12.2017 16:54

С нового года проиндексируют все социальные выплаты
Депутаты  комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов ко второму чтению бюджета детально рассмотрели расходы региональной казны на социальную сферу. Именно на эти цели в главном финансовом документе региона предусмотрена основная доля средств – более 70%. 
Только в следующем году на различные социальные льготы, строительство соцучреждений  (новых школ, ФАПов, больниц, детских садов) и другие социальные нужды запланировано 37 миллиардов рублей. Средства выделены на предоставление государственных услуг в учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, социальные выплаты, на поддержку материнства и детства, безработных и пожилых граждан (ветеранов, тружеников тыла, жертв политических репрессий). Также будет оказана помощь малоимущим гражданам, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг.
В 2018-2020 годах продолжится и реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также по созданию условий доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С 1 января 2018 года планируется не только индексация всех без исключения мер социальной поддержки, но и повышение заработной платы всем бюджетникам региона.
Будут увеличены расходы и на поддержку социально значимых проектов некоммерческих организаций.
 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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