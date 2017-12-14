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Новости
14.12.2017 12:02

В Гусь-Хрустальном задержан сбытчик наркотиков
В Гусь-Хрустальном задержан сбытчик наркотиков. Им оказался 29-летний местный житель. Молодого человека задержали на его рабочем месте в одном из городских кафе при сбыте «синтетики». 
При личном досмотре мужчины и на месте происшествия сотрудники наркоконтроля обнаружили прозрачные полимерные пакетики с порошкообразным веществом, общая масса которых составила более 9,5 граммов.
По данным оперативников, реализовать наркотические средства молодой человек планировал на территории Гусь-Хрустального района.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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