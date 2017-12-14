В Гусь-Хрустальном задержан сбытчик наркотиков

В Гусь-Хрустальном задержан сбытчик наркотиков. Им оказался 29-летний местный житель. Молодого человека задержали на его рабочем месте в одном из городских кафе при сбыте «синтетики».

При личном досмотре мужчины и на месте происшествия сотрудники наркоконтроля обнаружили прозрачные полимерные пакетики с порошкообразным веществом, общая масса которых составила более 9,5 граммов.

По данным оперативников, реализовать наркотические средства молодой человек планировал на территории Гусь-Хрустального района.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей