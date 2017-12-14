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14.12.2017 10:22
Бывший финансист похитила около 2 миллионов рублей
В Коврове перед судом предстанет бывший финансист одного из учреждений города. По данным следствия, женщина, работая главным бухгалтером, похитила около 2 миллионов рублей. Имея доступ к электронной программе финансового документооборота она неоднократно оформляла и направляла в электронном виде заявки на получение денежных средств для нужд учреждения. Впоследствии деньги переводились на сторонние счета, указанные в документах.
С целью сокрытия преступления, женщина вносила в отчетную ведомость ложные сведения об оплате услуг поставщиков, налогов и сборов.
Похищенные деньги бухгалтер расходовала на погашение кредитов и личные нужды.
Автор: Владимирская служба новостей