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Новости
14.12.2017 10:06

В России будут платить деньги за рождение первого ребенка
Госдума в первом чтении рассмотрела целый пакет президентских законопроектов в сфере поддержки семьи. Уже с января появятся выплаты за рождение первого ребенка; материнский капитал смогут тратить на то, что больше всего необходимо, кроме того, его можно будет получить наличными; а семьям, где есть двое детей станет проще с ипотекой. До Нового года проекты должны стать законами. Одно из главных нововведений - выплаты за первенца. Они будут ежегодно индексироваться. В 2018 году пособие будет в среднем 10 тысяч рублей в месяц, в 2020-м превысит 11 тысяч. Эти деньги получат не все, а только семьи, чей общий доход меньше полутора прожиточных минимумов. Одной планки для всей страны нет. Все зависит от региона. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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