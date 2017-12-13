Действия по предупреждению и пресечению терактов

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ТЕРАКТОВ

Характеристика терроризма

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами: государственной власти, органами местного самоуправления или

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.





Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.





Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;

террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме.





Цели борьбы с терроризмом:

защита личности, общества и государства от терроризма;

«предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и минимизация ее последствий;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности.





Методика своевременного выявления террористов-смертников и оптимизация

последствий их действий

Роль террористов-смертников могут выполнять как мужчины, так и женщины различного возраста, а также подростки. Все они применяют маскировку, чтобы соответствовать окружающей обстановке, носят, как правило, неброскую одежду. Зафиксированы отдельные случаи, когда мужчины переодеваются в женское платье. Если взрывное устройство расположено на геле, то используется одежда свободного покроя, часто не по погоде. Для камуфлирования взрывчатки задействуются рюкзаки, хозяйственные сумки и пакеты. Если взрывное устройство находится в пакете, то подрывник часто прижимает его к телу.

Приводом детонатора может служить шнур, зажатый в руке либо виднеющийся из- под одежды или рукава. Смертники предпочитают механические ударные детонаторы, которые в отличие от электрических взрывателей исключают возможность преждевременного взрыва.

Необходимо учитывать эмоциональное состояние террористов. Внешне это выражается в повышенном потоотделении, обильном выделении слюны, нетипично настороженном и внимательном отношении к окружающей обстановке и людям. Нередко смертники читают вслух молитвы, переходя на шепот при приближении посторонних.





Внешние признаки компонентов взрывных устройств

Основные компоненты взрывных устройств - взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества, детонаторы, капсюли-детонаторы. За исключением тех случаев, когда во взрывных устройствах применяются армейские боеприпасы (мины, гранаты и т.д.), их бывает довольно сложно опознать при внешнем осмотре. Во многих случаях только по капсюлю-детонатору или детонатору можно определить, что перед вами взрывное устройство.





Возможные внешние признаки различных детонаторов:

- электрические провода, электрические батарейки;

- металлические цилиндры из меди или алюминия диаметром с карандаш;

- запальный шнур, часовой механизм, таймер, различные выключатели, датчики, включенный мобильный телефон;

- наличие антенны (радиоуправляемые устройства).





Внешние признаки наиболее распространенных взрывчатых веществ:

1. Пластиковая взрывчатка - может принимать любую форму или находиться в брикетах (пластиты) ярко-оранжевого, серого или песочного цвета. На холоде твердеет и становится непластичной. Иностранная ПВ (Simteks или С-4) выпускается в брикетах и имеет светло-серый или кремовый окрас.

2. ТНТ (тротил) - кристаллическое вещество желтоватого цвета. Бывает литой, прессованный, гранулированный и чешуйчатый. Выпускается в брикетах по 200 и 400 гр. и шашках по 75 и 100 гр.

3. Гексоген - кристаллическое вещество белого цвета, похожее на сахарный песок, нерастворимое в воде. Как правило, встречается в сплаве с тротилом (чаще всегоI розоватого цвета). Взрывается при нагреве, ударе, простреле пулей. Может перевозиться в мешках из-под сахара, перемешанным с ним для маскировки.

4. Дымный порох - выполнен в виде зерен неправильной формы от черного до тёмно-­серого цвета.

5. Бездымный порох - гранулы, сферы, пластинки, трубки от зеленого до серого цвета с металлическим блеском.

6. Аммиачная селитра - используется для изготовления самодельных ВУ. Имеет вид гранул белого цвета, расфасованных в мешки по 50 кг или пакеты по 1 кг. Является удобрением.





Действия при обнаружении ВВ

При обнаружении или при получении сообщения об обнаружении вероятных взрывоопасных предметов (веществ), а также при получении сообщения об угрозе взрыва необходимо:

- незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции (дежурному по органу внутренних дел) или работнику данной транспортной организации не использую радиоуправляемые устройства (сотовые телефоны, радиостанции, компьютеры и т.д.);

- постараться запомнить приметы человека, оставившего предмет (вещество);

не производить каких-либо самостоятельных действий с обнаруженным предметом (веществом);

- находясь рядом с обнаруженным предметом (веществом), выключить все радиоуправляемые устройства (сотовые телефоны, радиостанции, компьютеры и т,д.).





Запрещается:

подходить близко к взрывоопасному предмету;

перемещать вблизи него любые предметы;

выполнять любые манипуляции со взрывоопасным предметом, в том числе

брать в руки и перемещать.

Автор: Владимирская служба новостей