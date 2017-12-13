13.12.2017 15:06
Действия по предупреждению и пресечению терактов
ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ТЕРАКТОВ
Характеристика терроризма
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами: государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме.
Цели борьбы с терроризмом:
защита личности, общества и государства от терроризма;
«предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и минимизация ее последствий;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности.
Методика своевременного выявления террористов-смертников и оптимизация
последствий их действий
Роль террористов-смертников могут выполнять как мужчины, так и женщины различного возраста, а также подростки. Все они применяют маскировку, чтобы соответствовать окружающей обстановке, носят, как правило, неброскую одежду. Зафиксированы отдельные случаи, когда мужчины переодеваются в женское платье. Если взрывное устройство расположено на геле, то используется одежда свободного покроя, часто не по погоде. Для камуфлирования взрывчатки задействуются рюкзаки, хозяйственные сумки и пакеты. Если взрывное устройство находится в пакете, то подрывник часто прижимает его к телу.
Приводом детонатора может служить шнур, зажатый в руке либо виднеющийся из- под одежды или рукава. Смертники предпочитают механические ударные детонаторы, которые в отличие от электрических взрывателей исключают возможность преждевременного взрыва.
Необходимо учитывать эмоциональное состояние террористов. Внешне это выражается в повышенном потоотделении, обильном выделении слюны, нетипично настороженном и внимательном отношении к окружающей обстановке и людям. Нередко смертники читают вслух молитвы, переходя на шепот при приближении посторонних.
Внешние признаки компонентов взрывных устройств
Основные компоненты взрывных устройств - взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества, детонаторы, капсюли-детонаторы. За исключением тех случаев, когда во взрывных устройствах применяются армейские боеприпасы (мины, гранаты и т.д.), их бывает довольно сложно опознать при внешнем осмотре. Во многих случаях только по капсюлю-детонатору или детонатору можно определить, что перед вами взрывное устройство.
Возможные внешние признаки различных детонаторов:
- электрические провода, электрические батарейки;
- металлические цилиндры из меди или алюминия диаметром с карандаш;
- запальный шнур, часовой механизм, таймер, различные выключатели, датчики, включенный мобильный телефон;
- наличие антенны (радиоуправляемые устройства).
Внешние признаки наиболее распространенных взрывчатых веществ:
1. Пластиковая взрывчатка - может принимать любую форму или находиться в брикетах (пластиты) ярко-оранжевого, серого или песочного цвета. На холоде твердеет и становится непластичной. Иностранная ПВ (Simteks или С-4) выпускается в брикетах и имеет светло-серый или кремовый окрас.
2. ТНТ (тротил) - кристаллическое вещество желтоватого цвета. Бывает литой, прессованный, гранулированный и чешуйчатый. Выпускается в брикетах по 200 и 400 гр. и шашках по 75 и 100 гр.
3. Гексоген - кристаллическое вещество белого цвета, похожее на сахарный песок, нерастворимое в воде. Как правило, встречается в сплаве с тротилом (чаще всегоI розоватого цвета). Взрывается при нагреве, ударе, простреле пулей. Может перевозиться в мешках из-под сахара, перемешанным с ним для маскировки.
4. Дымный порох - выполнен в виде зерен неправильной формы от черного до тёмно-серого цвета.
5. Бездымный порох - гранулы, сферы, пластинки, трубки от зеленого до серого цвета с металлическим блеском.
6. Аммиачная селитра - используется для изготовления самодельных ВУ. Имеет вид гранул белого цвета, расфасованных в мешки по 50 кг или пакеты по 1 кг. Является удобрением.
Действия при обнаружении ВВ
При обнаружении или при получении сообщения об обнаружении вероятных взрывоопасных предметов (веществ), а также при получении сообщения об угрозе взрыва необходимо:
- незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции (дежурному по органу внутренних дел) или работнику данной транспортной организации не использую радиоуправляемые устройства (сотовые телефоны, радиостанции, компьютеры и т.д.);
- постараться запомнить приметы человека, оставившего предмет (вещество);
не производить каких-либо самостоятельных действий с обнаруженным предметом (веществом);
- находясь рядом с обнаруженным предметом (веществом), выключить все радиоуправляемые устройства (сотовые телефоны, радиостанции, компьютеры и т,д.).
Запрещается:
подходить близко к взрывоопасному предмету;
перемещать вблизи него любые предметы;
выполнять любые манипуляции со взрывоопасным предметом, в том числе
брать в руки и перемещать.
Автор: Владимирская служба новостей