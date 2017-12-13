Владимирская таможня подвела итоги работы в 2017 году

Владимирская таможня подвела итоги работы в 2017 году и поставила задачи на будущее.

По итогам 11 месяцев 2017 года Владимирской таможней оформлены более 56 тысяч деклараций на товары, все - в электронном виде. Общий декларационный массив в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%. В федеральный бюджет перечислено более 22 миллиардов рублей.

Практически 95% деклараций выпущены с применением технологии удаленного выпуска. При этом Владимирский таможенный пост (центр электронного декларирования) осуществлял взаимодействие с 66 таможенными постами 22 таможен Центрального, Северо-Западного, Южного, Сибирского и Северо-Кавказского таможенных управлений. Более 15,5 тысяч деклараций зарегистрированы в автоматическом режиме, автоматический выпуск без участия инспектора проведен по 4 тысячам декларациям.

Декларирование во Владимирской таможне на постоянной основе осуществляли 1399 участников внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый оборот составил более 2 миллиардов долларов США.

Автор: Владимирская служба новостей