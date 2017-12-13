Расходы на образование, спорт и культуру будут увеличены

Владимирская область получила дополнительные средства из федерального бюджета. В итоге расходы на физкультуру и спорт в 2018 году будут увеличены на 200 млн. руб., в 2019 – на 119 млн. руб. Деньги направят на строительство крытого катка с искусственным льдом в Судогде.

В сфере культуры в 2018 году объем субсидий увеличится на 107 млн. руб., в 2019 – на 162 млн. руб. Средства планируется направить на строительство в Ковровском районе и поселке Красное Эхо и модернизацию в Небылом, Павловском, Илькино и Ковровском районе клубных учреждений. А также на техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов в Коврове и Гусь-Хрустальном и на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры: текущего ремонта в Курлове и селе Черкутино Собинского района, на муниципальный театр в городе Александрове и на поддержку детских и кукольных театров.

Что касается сферы образования, то здесь основные субсидии пойдут на создание новых мест в общеобразовательных школах. В 2018 средства на эти цели будут увеличены на 0,5 млн. руб., в 2019 – почти на 349 млн. руб., в 2020 – на 387 млн. руб. Планируется ввод школы в эксплуатацию в 2018 году в Кольчугино, продолжение реконструкции школы в Петушках, сдача которой предполагается в 2019 году. Также деньги направят на строительство новых школ в Собинке на 1000 мест (в 2019 году – чуть более 270 млн. руб.), в Камешково на 675 мест (в 2019 – 78 млн. руб., в 2020 – более 248 млн. руб.), в деревне Купреево Гусь-Хрустального района более чем на 100 мест (в 2020 год – 138,5 млн.руб.). Предусмотрено планом и начало строительства в 2019 году школы на 1200 мест в микрорайоне Коммунар областного центра.

Автор: Владимирская служба новостей