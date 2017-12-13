Владимир Путин ответит на вопросы журналистов

Завтра состоится ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Выступление главы государства начнется ровно в полдень. Аккредитацию уже получили более 1,5 тысяч сотрудников СМИ.

В прошлом году пресс-конференция президента длилась 3 часа 50 минут, тогда Путин ответил на 67 вопросов. Рекорд принадлежит пресс-конференции 2008 года, когда глава государства общался с журналистами 4 часа 40 минут и ответил на 106 вопросов.

Транслировать пресс-конференцию будут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", Первый канал, ОТР, радио "Маяк" и "Радио России", радиостанция "Вести FM".

Автор: Владимирская служба новостей