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Новости
13.12.2017 14:02

Владимир Путин ответит на вопросы журналистов
Завтра состоится ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Выступление главы государства начнется ровно в полдень. Аккредитацию уже получили более 1,5 тысяч сотрудников СМИ.
В прошлом году пресс-конференция президента длилась 3 часа 50 минут, тогда Путин ответил на 67 вопросов. Рекорд принадлежит пресс-конференции 2008 года, когда глава государства общался с журналистами 4 часа 40 минут и ответил на 106 вопросов.
Транслировать пресс-конференцию будут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", Первый канал, ОТР, радио "Маяк" и "Радио России", радиостанция "Вести FM".

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Политика
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