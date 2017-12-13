Госдума поддержала введение выплат на первенца

Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта Владимира Путина по улучшению демографии и социальной поддержке семей. Речь идет о ежемесячных выплатах при рождении первенца. Законопроект были внесены в начале декабря. Право на получение ежемесячной выплаты получат семьи с доходом до 50 тысяч рублей, в которых первый ребенок появится после 1 января 2018 года. Средний размер пособия составит 10,5 тысяч рублей. Оно будет выплачиваться до того, как ребенку исполнится полтора года. Второй документ, одобренный Госдумой, касается продления программы маткапитала до конца 2021 года.

Автор: Владимирская служба новостей