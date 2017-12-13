Выплата молодым специалистам села будет проиндексирована

В следующем году на сельское хозяйство заложено почти 2 миллиарда рублей. Но по причине того, что Владимирская область получила из федерального бюджета дополнительные средства, расходы на аграрную отрасль будут увеличены – на 339 миллионов. Деньги планируется направить на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также на растениеводство. Сохранится в ближайшей перспективе и практика обеспечения сельхозтоваропроизводителей новым оборудованием и современными высокотехнологичными машинами на основе лизинговых операций. С учётом запланированных взносов в уставной капитал АО «Владагролизинг» объём лизингового фонда в 2020 году превысит 1 миллиард рублей. Отдельные средства в областной казне предусмотрены также на меры профилактики и ликвидации африканской чумы свиней.

Приоритетными направлениями в бюджете останутся - развитие малых форм хозяйствования и создание условий для привлечения кадров на село. Молодым специалистам села со следующего года будет проиндексирована единовременная выплата на 5 процентов.

Особое внимание в региональном бюджете уделено и охране окружающей среды. На эти цели в главном финансовом документе области запланировано 222 миллиона рублей на три года. Часть этих средств с учётом софинансирования будет направлена на рекультивацию свалки твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Оргтруд, строительство очистных сооружений в селе Следнево Александровского района. Кроме этого, бюджетные деньги выделены на расчистку русел и дноуглубительных работ на реке Судогда в черте районного центра, и реки Унжа в Меленках. Также продолжится ежегодное выполнение комплексных мероприятий по лесовосстановительным и профилактическим работам в лесной зоне. Благодаря чему в полном объеме будут ликвидированы последствия аномальной лесопожарной ситуации 2010 года.

Автор: Владимирская служба новостей