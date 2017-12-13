Расходы на здравоохранение будут увеличены

Владимирская область получит федеральный трансфер в размере 632 млн. руб. Часть из этой суммы пойдет на здравоохранение. В частности, в 2018 году на медицину направят на 67 миллионов рублей больше, чем было запланировано. Таким образом, расходы составят около 9,5 миллиардов рублей.

Дополнительные ассигнования предусмотрены, в том числе, и на единовременные выплаты медикам, приезжающим на работу в сельскую местность или города с населением не более 50 тыс. человек. Напомним, врачам полагается по 1 млн. руб., а фельдшерам - по 500 тыс. руб. Заложенных в региональный бюджет денег, а это почти 31 млн. руб., хватит на то, чтобы привлечь на работу еще 43 врача и 17 фельдшеров.

Также увеличится объем бюджетных ассигнований на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на лекарственное обеспечение льготников и на выявление, диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных.

Автор: Владимирская служба новостей