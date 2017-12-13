6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
13.12.2017 10:07

Расходы на здравоохранение будут увеличены
Владимирская область получит федеральный трансфер в размере 632 млн. руб. Часть из этой суммы пойдет на здравоохранение. В частности, в 2018 году на медицину направят на 67 миллионов рублей больше, чем было запланировано. Таким образом, расходы составят около 9,5 миллиардов рублей. 
Дополнительные ассигнования предусмотрены, в том числе, и на единовременные выплаты медикам, приезжающим на работу в сельскую местность или  города с населением не более 50 тыс. человек.  Напомним, врачам полагается по 1 млн. руб., а фельдшерам - по 500 тыс. руб. Заложенных в региональный бюджет денег, а это почти 31 млн. руб., хватит на то, чтобы привлечь на работу еще 43 врача и 17 фельдшеров.
Также увеличится объем бюджетных ассигнований на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на лекарственное обеспечение льготников и на выявление, диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных.    

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт