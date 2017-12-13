За 3 месяца жители Владимирской области отдали мошенникам более пяти миллионов

С сентября по ноября текущего года жители Владимирской области отдали мошенникам более пяти миллионов рублей. Напомним, один из самых распространенных способов обмана — Интернет. В данных случаях потерпевшие становятся жертвами при попытке приобретения различных товаров через популярные сайты и социальные сети, с использованием услуг «мобильный банк» и «автоплатеж».

Также стабильно доверяют владимирцы и псевдосотрудникам финансово-кредитных организаций, которые сообщают о том, что «ваша карта якобы заблокирована». Чтобы исправить ситуацию, мошенники просят данные карты, а после снимают со счета все деньги.

Не теряют актуальности такие схемы, как «мошенничество под предлогом снятия порчи» и «спасение родственника от уголовного наказания».

В октябре пожилая женщина из Владимира отдала за своего внука, который якобы стал виновником смертельного ДТП, 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции еще раз напоминают, чтобы не оказаться жертвой мошенников, не торопитесь предпринимать какие-либо действия, если на ваш телефон поступил звонок с просьбой о незамедлительной помощи родственнику, якобы попавшему в неприятную ситуацию или же смс-сообщение о блокировании вашей банковской карты, а также, если к вам в дом пришли работники социальных учреждений с некой якобы благотворительной миссией.

Жертвами аферистов чаще всего становятся пенсионеры, излишне доверчивые к посторонним людям. В связи с чем стоит как можно чаще напоминать своим родственникам о том, как действуют мошенники и объяснять, что ни при каких обстоятельствах не следует перечислять деньги на незнакомые номера и передавать неизвестным людям.

В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.

Автор: Владимирская служба новостей