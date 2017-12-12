Депутаты Горсовета недовольны общественным транспортом

Депутаты Горсовета рассказали о рейде по изучению качества работы общественного транспорта Владимира.

Среди недостатков было отмечены: резкое торможение транспорта, остановка автобусов далеко от поребриков остановочного комплекса, что создает неудобство пассажирам пожилого возраста, нахождение на линии автобусов с протекающими крышами и оконными проемами. Так же была высказана просьба уплотнить график автобусов, следующих из мкр. Юрьевец в утренние часы.

Начальник отдела транспорта и связи администрации Олег Орехов заверил, что все претензии будут доведены до перевозчиков и рассмотрены варианты решения проблем.

Автор: Владимирская служба новостей